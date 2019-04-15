ODTÜ Rektörülüğü'nden geri adım: ''Bahar Şenliği yapılacak''

ODTÜ rektörlüğü, daha önce maddi nedenlerle iptal edildiğini duyurdukları 33. Bahar Şenliği'nin sanatçılardan gelen destekle yapılacağını duyurdu.

Rektörlük daha önceki duyurusunda “Üniversitemizin mevcut teknik ve idari olanakları ile gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından, 33. Bahar Şenliği’nin yapılamayacağını bilgilerinize sunarız” demişti.

Şenliğin yapılmayacağı duyurusuna ilk tepki gösteren sanatçı Haluk Levent olmuştu. Hiçbir maddi karşılık beklemeden hatta ses-ışık tesisatını da üstlenerek şenliğe katılabileceğini açıklayan Levent’in ardından çok sayıda sanatçı da aynı şekilde katkı vermeye hazır olduklarını duyurmuştu.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

ODTÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada "Şenlik üniversitemiz tarafından iptal edilmemiş olup, Şenliğin geleneksel (öğrenciler tarafından, öğrenciler için yapılan) teması ile yapılması önerilmiştir" ifadeleri kullandı.

Açıklamada, Bahar Şenliği'nin ticari amaç gütmeyen öğrenci toplulukları ve sanatçıların desteği ile gerçekleştirileceği belirtildi.

PROGRAMDA DEVRİM STADYUMU YOK

Öte yandan, rektörlük tarafından yapılan açıklamada ODTÜ Devrim Stadyumu ve burada her yıl gerçekleşen etkinliklere ilişkin bir ibare bulunmaması dikkat çekti.

ODTÜ Devrim Stadyumu’nda her yıl gerçekleşen en dikkat çekici etkinlik ise ODTÜ Devrim Yürüyüşü.