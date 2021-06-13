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Öğrencilere müjde: Sınıfta kalma kaldırıldı

Öğrencilere müjde: Sınıfta kalma kaldırıldı

Liselerde sınıf geçme ve karne notuyla ilgili yeni bir düzenleme ile devamsızlıktan sınıfta kalma kaldırıldı.

Lisede devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı olmayacak.

Baraj derslerden kalanlar ile yıl sonu puanı 50'nın altındakiler de sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecini gözününe alarak lisede sınıf geçme kriterlerine ilişkin düzenlemeler yaptı .

Buna göre, karneler sadece birinci dönem veya her iki döneme ait puanlara göre düzenlenecek.

Her iki döneme ait hiç yazılı sınav ya da performans, proje notu olmayanların velileri aranarak, ikinci dönem sınavlarına girmeleri istenecek.

Sınava girmeyenler tüm derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Yıl sonu başarı puanı 50'nin altında olan hazırlık öğrencileri de sorumlu olarak 9. sınıfa geçebilecek.

Yazıya göre, 12. sınıfların diplomaları, uzaktan eğitimin sona ereceği 2 Temmuz tarihi esas alınarak düzenlecek.

Başarısız dersi olanlar 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında sorumluluk sınavlarına girecek.

Mesleki ve teknik liselerde okuyan 12. sınıf öğrencileri de yapamadıkları veya eksik yaptıkları zorunlu stajlarından muaf tutuldu.

Salgın nedeniyle karne ve başarı belgeleri dijital ortamda verilecek. Basılı halini isteyenlerin okul müdürlüklerine başvurması gerekiyor

Etiketler sınıf sınıfta kalma meb liseler
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