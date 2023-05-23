Oğuzhan Uğur merakla beklenen Kılıçdaroğlu'nun Babala TV tanıtım videosunu paylaştı
Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Mevzular Açık Mikrofon programının tanıtım videosunu paylaştı.
28 Mayıs ikinci tur seçimine günler kala Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, milyonların beğenerek izlediği Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programının konuğu oldu.
Oğuzhan Uğur'un sunduğu programa katılan Kılıçdaroğlu'nun ilgili bölümünün 16 dakikalık tanıtım videosu ise sosyal medya hesaplarında yayınlandı.
İŞTE O TANITIM
M.A.M 15. Bölüm Uzun Tanıtım. Konuk Türkiye 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu. Programın tamamı yarın akşam 21.30'da BabalaTV'de #babalatv #mevzularaçıkmikrofon pic.twitter.com/TnNyOGRLNp— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) May 23, 2023
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