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  3. Oğuzhan Uğur merakla beklenen Kılıçdaroğlu'nun Babala TV tanıtım videosunu paylaştı

Oğuzhan Uğur merakla beklenen Kılıçdaroğlu'nun Babala TV tanıtım videosunu paylaştı

Oğuzhan Uğur merakla beklenen Kılıçdaroğlu'nun Babala TV tanıtım videosunu paylaştı
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Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Mevzular Açık Mikrofon programının tanıtım videosunu paylaştı.

28 Mayıs ikinci tur seçimine günler kala Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, milyonların beğenerek izlediği Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programının konuğu oldu.

Oğuzhan Uğur'un sunduğu programa katılan Kılıçdaroğlu'nun ilgili bölümünün 16 dakikalık tanıtım videosu ise sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

İŞTE O TANITIM

Etiketler oğuzhan uğur babala tv mevzular açık mikrofon
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