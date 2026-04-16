Okul saldırıları sonrası TBMM'den Telegram hamlesi! Kısıtlama mı geliyor?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları, mesajlaşma platformu Telegram’daki denetim eksikliklerini yeniden tartışmaya açtı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas, platform temsilcilerini 15 gün içinde Meclis’e çağıracaklarını duyurdu.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen okul saldırıları sonrası Telegram gruplarında saldırıları öven mesajlar kan dondurdu. Gruplarla yapılan konuşmalarda saldırganların övüldüğü ve yeni saldırılar için tarih verildiği görüldü. Emniyet güçleri, provokasyon içerikli paylaşımlar için inceleme başlattı.

Telegram temsilcileri Meclis'e çağrılacak

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas, Telegram temsilcilerini 15 gün içinde Meclis’e çağıracaklarını duyurdu. Saldırı mesajlarının yayılımı ve güvenlik mekanizmalarının sorgulanacağı görüşmede, tatmin edici yanıt alınamazsa Türkiye’nin kendi önlemlerini devreye sokması bekleniyor.

"Tatmin olmazsak kendi önlemlerimizi talep edeceğiz"

Tv100 Genel Yayın Yönetmeni Onur Şahanoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Elmas, platformun kontrolsüz yapısına dikkat çekti. Telegram yetkililerine sosyal medyada şiddet içerikli mesajların nasıl yayıldığını ve mevcut bir denetim mekanizmalarının olup olmadığını soracaklarını belirten Elmas, "Tatmin olmazsak onlardan kendi önlemlerimizi talep edeceğiz ve buna göre bir yol haritası çizeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyaya yaş kısıtlaması

Elmas, 15 yaş altına sosyal kısıtlaması ile ilgili düzenleme hakkında ise "23 Nisan dolayısıyla bir belirsizlik var ama haftaya büyük ölçüde tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

