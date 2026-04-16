  Okul saldırıları sonrası TBMM'den Telegram hamlesi! Kısıtlama mı geliyor?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları, mesajlaşma platformu Telegram’daki denetim eksikliklerini yeniden tartışmaya açtı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas, platform temsilcilerini 15 gün içinde Meclis’e çağıracaklarını duyurdu.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen okul saldırıları sonrası Telegram gruplarında saldırıları öven mesajlar kan dondurdu. Gruplarla yapılan konuşmalarda saldırganların övüldüğü ve yeni saldırılar için tarih verildiği görüldü. Emniyet güçleri, provokasyon içerikli paylaşımlar için inceleme başlattı. 

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas, Telegram temsilcilerini 15 gün içinde Meclis’e çağıracaklarını duyurdu. Saldırı mesajlarının yayılımı ve güvenlik mekanizmalarının sorgulanacağı görüşmede, tatmin edici yanıt alınamazsa Türkiye’nin kendi önlemlerini devreye sokması bekleniyor.

Tv100 Genel Yayın Yönetmeni Onur Şahanoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Elmas, platformun kontrolsüz yapısına dikkat çekti. Telegram yetkililerine sosyal medyada şiddet içerikli mesajların nasıl yayıldığını ve mevcut bir denetim mekanizmalarının olup olmadığını soracaklarını belirten Elmas, "Tatmin olmazsak onlardan kendi önlemlerimizi talep edeceğiz ve buna göre bir yol haritası çizeceğiz." ifadelerini kullandı.

Elmas, 15 yaş altına sosyal kısıtlaması ile ilgili düzenleme hakkında ise "23 Nisan dolayısıyla bir belirsizlik var ama haftaya büyük ölçüde tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: Can kaybı 9'a yükseldi! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi
Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: Can kaybı 9'a yükseldi! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi
Hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı; kapsam dışı yapılar belli oldu
Hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı; kapsam dışı yapılar belli oldu
Survivor'ın güzel şampiyonu imam nikahı kıydırdı; başörtülü pozu olay oldu
Survivor'ın güzel şampiyonu imam nikahı kıydırdı; başörtülü pozu olay oldu
Kahramanmaraş’taki okul katliamında kan donduran iddia: ''Sizi öldüreceğim diyerek tehdit etmiş!
Kahramanmaraş’taki okul katliamında kan donduran iddia: ''Sizi öldüreceğim diyerek tehdit etmiş!
Saldırının yaşandığı okulda gece yarısı en acı mesai...
Saldırının yaşandığı okulda gece yarısı en acı mesai...
Sakarya’da korku dolu gece! Polis okul önünde vurarak durdurdu! O anlar kamerada
Sakarya’da korku dolu gece! Polis okul önünde vurarak durdurdu! O anlar kamerada
Telegram’da korkunç paylaşımlar! Okul saldırılarını övüp yeni tarihler verdiler!
Telegram’da korkunç paylaşımlar! Okul saldırılarını övüp yeni tarihler verdiler!
Okulda katliam yapan saldırganı arkadaşı anlattı
Okulda katliam yapan saldırganı arkadaşı anlattı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sakarya’da korku dolu gece! Polis okul önünde vurarak durdurdu! O anlar kamerada Sakarya’da korku dolu gece! Polis okul önünde vurarak durdurdu! O anlar kamerada Saldırının yaşandığı okulda gece yarısı en acı mesai... Saldırının yaşandığı okulda gece yarısı en acı mesai... Hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı; kapsam dışı yapılar belli oldu Hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı; kapsam dışı yapılar belli oldu Okuldaki kanlı katliam sonrası şoke eden ''kayıp çocuklar var'' iddiası! Okuldaki kanlı katliam sonrası şoke eden ''kayıp çocuklar var'' iddiası! Altın piyasasında büyük operasyon: İzinsiz gram altın üreten 4 şirkete baskın! Altın piyasasında büyük operasyon: İzinsiz gram altın üreten 4 şirkete baskın! Kahramanmaraş’taki kanlı saldırıda saldırganın olay öncesi görüntüleri ortaya çıktı Kahramanmaraş’taki kanlı saldırıda saldırganın olay öncesi görüntüleri ortaya çıktı Okul saldırganının polis babasının ifadesi ortaya çıktı Okul saldırganının polis babasının ifadesi ortaya çıktı Okulda katliam yapan saldırganı arkadaşı anlattı Okulda katliam yapan saldırganı arkadaşı anlattı WhatsApp'ta okul saldırısı mesajına gözaltı! 17 yaşındaki öğrencinin odasından mermiler çıktı! WhatsApp'ta okul saldırısı mesajına gözaltı! 17 yaşındaki öğrencinin odasından mermiler çıktı! Yatırım dünyasında bir devrin sonu: Ünlü yatırımcı hayatını kaybetti Yatırım dünyasında bir devrin sonu: Ünlü yatırımcı hayatını kaybetti
Deprem uzmanından ''güvenli şehir'' olarak bilinen ilimiz için yıkıcı deprem uyarısı! Deprem uzmanından ''güvenli şehir'' olarak bilinen ilimiz için yıkıcı deprem uyarısı! Arda Güler'in golleri Real Madrid'e yetmedi... Bayern Münih yarı finalde! Arda Güler'in golleri Real Madrid'e yetmedi... Bayern Münih yarı finalde! Kahramanmaraş’taki okul katliamında kan donduran iddia: ''Sizi öldüreceğim diyerek tehdit etmiş! Kahramanmaraş’taki okul katliamında kan donduran iddia: ''Sizi öldüreceğim diyerek tehdit etmiş! 72 yaşındaki psikopat, 14 yaş küçük eşini öldürüp, kızını da ağır yaraladı! 72 yaşındaki psikopat, 14 yaş küçük eşini öldürüp, kızını da ağır yaraladı! Telegram’da korkunç paylaşımlar! Okul saldırılarını övüp yeni tarihler verdiler! Telegram’da korkunç paylaşımlar! Okul saldırılarını övüp yeni tarihler verdiler! Kanlı okul saldırısında kan donduran detay: Katliamın izleri bu fotoğrafta! Kanlı okul saldırısında kan donduran detay: Katliamın izleri bu fotoğrafta! Bir okul saldırısı tehdidi gözaltısı daha! 10'uncu sınıf öğrencisi gözaltında! Bir okul saldırısı tehdidi gözaltısı daha! 10'uncu sınıf öğrencisi gözaltında! MHP'de sular durulmuyor: Üç il teşkilatı feshedildi! MHP'de sular durulmuyor: Üç il teşkilatı feshedildi! Kahramanmaraş'ta okuldaki katliamda saldırının 5 gün önce yazılan kanlı planı ortaya çıktı! Kahramanmaraş'ta okuldaki katliamda saldırının 5 gün önce yazılan kanlı planı ortaya çıktı! Survivor'ın güzel şampiyonu imam nikahı kıydırdı; başörtülü pozu olay oldu Survivor'ın güzel şampiyonu imam nikahı kıydırdı; başörtülü pozu olay oldu