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Okul servisleri yollara çıktı; trafik felç oldu

Okul servisleri yollara çıktı; trafik felç oldu
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Anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf ve 9'uncu sınıf öğrencilerinin uyum haftası kapsamında bugün eğitime başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

Uyum haftası kapsamında  anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf ve 9'uncu sınıf öğrencileri, bugün eğitime başladı. Bazı öğrenciler servislerle, bazıları da ailelerinin özel araçlarıyla okula gitmek yola çıkması trafik yoğunluğuna neden oldu.  Haftanın ilk iş günü saat 08.30 sıralarında,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 56 olarak belirtildi. 

1 ve 9'uncu sınıflar için ilk ders zili çaldı1 ve 9'uncu sınıflar için ilk ders zili çaldıGüncel

 

DHA

Etiketler istanbul trafik okul uyum haftası
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