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Okul tatili bitti, trafik çilesi başladı

Okul tatili bitti, trafik çilesi başladı
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İstanbul'da okulların açılmasıyla trafikte yoğunluk yaşandı. Saat 09.15 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesinde.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenciler ders başı yaptı. İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu. Kadıköy Bostancı mevki D-100 Karayolu'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk görüldü. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Haftanın ilk iş günü saat 09.15 itibariyle, kentte trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 71 olarak belirtildi.

DHA

Etiketler istanbul okul trafik ibb
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