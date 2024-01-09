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Okulda 12 öğrenci hastanelik oldu

Okulda 12 öğrenci hastanelik oldu
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Kayseri'de, evden getirdikleri yiyeceklerden yiyen 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencileri, aralarında anlaşarak evlerinden okula yiyecek getirdi. Öğle arasında yiyecekleri tüketen öğrencilerden bazıları rahatsızlandı. İhbarla okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, 12 öğrenciyi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırdı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

TABURCU EDİLDİLER

Hastaneye kaldırılan 12 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öğrencilerin laboratuvar sonuçlarında herhangi bir gıda zehirlenmesine rastlanmadığı öğrenildi. 

DHA

Etiketler kayseri gıda zehirlenmesi
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