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Olan yine TL'ye oldu! Dolar ve altından yeni zirve

Olan yine TL'ye oldu! Dolar ve altından yeni zirve
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2024 yılında her yeni güne Türk Lirası karşısında yeni bir rekorla başlayan Dolar ve altın fiyatlarındaki yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haber3com

Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı devam ediyor.

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürüyor. Dolar/TL 31,12 TL seviyesini görerek tarihi zirvesini yenilerken Türk Lirası'nın yıl başından beri dolar karşısındaki kaybı yüzde 4,8'e yükseldi.

İşte 27 Şubat Salı Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 31,12 TL'den, Euro 33,82 TL'den, Sterlin 39,48 TL'den, Japon Yeni ise 20,74 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 31,12 TL'den, Euro 33,78 TL'den, Sterlin 39,49 TL'den, Japon Yeni ise 20,67 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 33 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 39 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 456 TL'den, Cumhuriyet altını 14 bin 222 TL'den, Gümüş ise 22,62 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 27 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 29 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 456 TL'den, Cumhuriyet altını 14 bin 222 TL'den, Gümüş ise 22,61 TL'den fiyatlanmıştı. 

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 55 bin 885 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 215 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 82 Dolar'dan işlem görüyor.

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