Ömer Çelik'ten Almanya'ya tepki: FETÖ’cüler bulundukları her ülke için...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya platformu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Almanya'yı eleştirdi.

Çelik'in açıklaması şu şekilde;

'Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir… Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın FETÖ’cülerin şikayeti üzerine göz altına alınmasını kınıyoruz. FETÖ’cüler bulundukları her ülke için güvenlik tehdididirler. Almanya’nın dikkate alması gereken budur…'