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Önce bahar, ardından kış geliyor... Yeni haftada hava nasıl olacak ?

Önce bahar, ardından kış geliyor... Yeni haftada hava nasıl olacak ?
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Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni haftada sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ancak hafta sonuna doğru yağışlar geri dönüyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklığının salı günü itibarıyla artarak mevsim normallerinin 5 ile 10 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni haftada sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni haftada sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni haftada sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni haftada sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni haftada sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni haftada sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

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