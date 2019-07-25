Önlisans mezunu polis alımında KPSS puanı düşecek

Polis alımında lisans mezunları için KPSS'de 60 puan şartı aranırken, önlisans mezunu alımında ise KPSS'de en az 70 puan almak gerekiyordu. Polis olmak isteyen ancak KPSS puanı yetmeyen binlerce gencin beklediği açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, polis alımında KPSS puanı şartının 65'e düşürüleceğini söyledi.

NTV canlı yayınında polis alımları hakkında uygulanan KPSS puanına ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Soylu şunları söyledi:

"Güvenlik birimlerine alacağımız adayları titiz bir elemeden geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 10 bin özel harekatçı alımına 300 bin aday başvurdu. 8 bin 500 bekçi alımına 280 bin kişi başvurdu. Üst düzey bir tercih var devlete.

EĞİTİMLERİ 4 AYDAN 6 AYA ÇIKARIYORUZ

Bu tercihler sonrasında elemeler oluyor, yazılı, spor testleri, mülakatlar oluyor. Bir takım kriterlerimiz var. Biz polis eğitimini 4 aydan 6 aya ve daha sonra da 8 aya çıkaracağız.

POLİSLER İÇİN KPSS PUANI DÜŞÜYOR

Polis alımında çok talep var diye, önlisans mezunları için taban puanı 70 yapmıştık ama değerlendiriyoruz. Muhtemelen 65'e indireceğiz. Çalışma bitmek üzere.

BOY ŞARTINDA ESNETME YAPMAYACAĞIZ

Ancak diğer kriterlerden olan boy konusunda esnetme yapmayacağız. Uluslararası standartlar var burada. 1,62'ye indirsek 1,58 istenecek, 1,55 istenecek bunun sonu yok.