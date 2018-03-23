Operasyon haberleri peş peşe geldi ! Onlarca gözaltı...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaynak Holding’e bağlı olarak faaliyet yürüten ve ‘Sızıntı’, ‘Aksiyon’ gibi dergileri çıkaran Işık Yayıncılık’a yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. Şirkete yönelik İstanbul merkezli 13 ilde 55 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaynak Holding ve bağlı şirketlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu soruşturma kapsamında FETÖ tarafından yürütülen örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak yapılan dijital incelemelerde elde edilen verilerde, diğer bankalardan kredi çekip Bank Asyaya yatıran, FETÖ/PDY örgüt elebaşısı kitaplarının yayıncısı olan ve bir çok üst düzey örgüt mensubunun göstermelik çalışan olarak SGK kayıtlarının yapılarak bu maske altında örgütsel faaliyetlerini yürüttüğü Işık Yayıncılık isimli şirkete yönelik 13 ilde 55 şahsı kapsayan eş zamanlı operasyon başlatıldı.



Operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

ANKARA'DA 62 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, örgütle iltisaklı olduğu için KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların 8'i ByLock kullanıcısı 62 yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

VAN MERKEZLİ 15 İLDE FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI

Van merkezli 15 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 22 Mart 2018 günü Van merkezli 15 ilde eşzamanlı yapılan operasyonda; Kara Kuvvetleri ve jandarma personeli 8 muvazzaf asker ve 4 eski asker olmak üzere toplam 12 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 2 sivil ile 2 muvazzaf asker olmak üzere toplam 4 firari şahsın yakalama çalışmaları devam etmekte olup, gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam etmektedir” denildi.