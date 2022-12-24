ORC 2022'nin son seçim anketini açıkladı: Millet İttifakı yılı önde kapattı

ORC Araştırma, 2022 yılının son seçim anketini açıkladı. Ankete katılanlara, ''Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?'' sorusu yöneltildi.

ORC Araştırma Şirketi, seçime altı aydan az süre kala 2022 yılının son anket çalışmasını kamuoyu ile paylaştı.

42 ilde 4220 kişi ile yüz yüze yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu.

Ankete göre, Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 38,3 olurken, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 41.7 seviyesinde.



19-22 Aralık tarihlerinde yapılan anketten çıkan sonuçlar ise şöyle;

AK Parti: Yüzde 31,2

CHP: Yüzde 24,2

İYİ Parti: Yüzde 17,5

HDP: Yüzde 7,5

MHP: Yüzde 7,1

Gelecek Partisi: Yüzde 2,4

DEVA: Yüzde 2,3

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 2

Zafer Partisi: Yüzde 1,7

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,4

Saadet Partisi: Yüzde 1,2

Diğer partiler: Yüzde 1,5