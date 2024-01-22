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ORC'den İstanbul anketi: İmamoğlu mu, Kurum mu?

ORC'den İstanbul anketi: İmamoğlu mu, Kurum mu?
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ORC Araştırma, İstanbul için yaptığı yerel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Anket şirketleri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi seçmenin nabzını yoklamaya devam ediyor. 

ORC Araştırma, İstanbul'da yaşayan seçmenlere ''Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?'' sorusunu yöneltti.

İMAMOĞLU, KURUM'UN ÖNÜNDE

Megakentin 39 ilçesinde yapılan yerel seçim anketinde, CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 38.9 ile AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'un önünde olduğu görüldü.

İŞTE ADAYLARIN OY ORANLARI

Ankette, Murat Kurum yüzde 37.2 oy alırken, İYİ Parti'nin adayı yüzde 4.1, Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 3.5, YRP adayı ise yüzde 2.5 oy aldı.

''Diğer'' yanıtını verenlerin oranı yüzde 2.3, kararsızların oranı ise yüzde 11.5 oldu. 

Etiketler orc araştırma istanbul yerel seçim anketi ibb seçim anketi
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