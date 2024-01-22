ORC'den İstanbul anketi: İmamoğlu mu, Kurum mu?
ORC Araştırma, İstanbul için yaptığı yerel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
Anket şirketleri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi seçmenin nabzını yoklamaya devam ediyor.
ORC Araştırma, İstanbul'da yaşayan seçmenlere ''Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?'' sorusunu yöneltti.
İMAMOĞLU, KURUM'UN ÖNÜNDE
Megakentin 39 ilçesinde yapılan yerel seçim anketinde, CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 38.9 ile AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'un önünde olduğu görüldü.
İŞTE ADAYLARIN OY ORANLARI
Ankette, Murat Kurum yüzde 37.2 oy alırken, İYİ Parti'nin adayı yüzde 4.1, Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 3.5, YRP adayı ise yüzde 2.5 oy aldı.
''Diğer'' yanıtını verenlerin oranı yüzde 2.3, kararsızların oranı ise yüzde 11.5 oldu.
YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / İSTANBUL— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) January 22, 2024
İstanbul'da yaşayan seçmenlere, şu anki oy verme eğilimlerini ölçmek amacıyla "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?"
sorusu yöneltilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre;
▪︎ E. İmamoğlu %38,9
▪︎ M. Kurum %37,2 pic.twitter.com/7Buv9T6TJp
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