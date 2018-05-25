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  3. 25 Mayıs 2018 20:01

Orgeneral Hulusi Akar Hatay'da denetlemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay'daki 2'nci Ordu Taktik Komuta Yeri'nde denetimlerde bulundu.

Orgeneral Hulusi Akar Hatay'da denetlemelerde bulundu
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, devam eden  Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, halkın huzur ve güvenle evlerine dönmeleri için  mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme faaliyetlerine ağırlık verildiğini  belirtti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar,  beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri  Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan  Özbal ile Hatay'daki 2'nci Ordu Taktik Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde  bulundu.

Orgeneral Akar, bu kapsamda, bölgedeki birlik komutanlarından son  gelişmelerle ilgili brifing aldı ve direktiflerini verdi. Denetlemeleri sırasında devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında,  halkın huzur ve güvenle evlerine dönmeleri için mayın ve el yapımı patlayıcı  temizleme faaliyetlerine ağırlık verildiğini dile getiren Orgeneral Akar,  "Halkın, başta sağlık hizmeti olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması  amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor." dedi.

Harekat kapsamında gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı  personeli kutlayan ve kendilerine gelecek dönem için başarı dileyen Orgeneral  Akar, Zeytin Dalı Harekatı ve diğer tüm harekatların başarıyla yürütülmesinde en  büyük pay sahibi şehitlere Allah'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan gazilere acil  şifa, şehit ve gazilerin ailelerine sabır temennisinde bulundu.

AA

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