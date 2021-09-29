Orman Genel Müdürlüğü'nden atılan araçlarla ilgili flaş açıklama

Sahibi olduğu araçları satıp gelirini AK Parti ve MHP'li belediyelere verdiği iddia edilen Orman Genel Müdürlüğü konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Cumhuriyet gazetesinde 27 Eylül 2021 tarihinde Erdem Sevgi imzasıyla yayınlanan haberde Orman Genel Müdürlüğü'nün sahibi olduğu 155 aracı, daha önce yaptığı gibi açık artırma ile satıp gelirini yangınla mücadelede kullanmak yerine, hiçbir duyuru yapmadan AK Parti ve MHP’li belediyelere hibe ettiği belirtilmiş, konuyla ilgili olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Bu durum, kanunlara açıkça aykırıdır, görevi kötüye kullanmaktır, çürümüşlüğün resmidir”demişti.

Bugün Orman Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı ve satışı yapılan araçlarının modellerinin çok eski olduğu, hem ekonomik hem de teknik açıdan kullanıma uygun olmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 159 adet 4x4 pick-up aracın 117'sinin AK Parti, 32'sinin MHP, 3'ünün CHP, 6'sının Bağımsız ve 1'inin de HDP’li Belediye Başkanlıkları'na devredildiği duyuruldu.

İşte Orman Genel Müdürlüğü'nden Haber3.com'a yapılan o açıklama:

Sayın Yetkili,

27.09.2021 tarihinde internet sitenizdeki haberinize istinaden Orman Genel Müdürlüğü olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

“Haberde bahsi geçen araçlar, Orman Genel Müdürlüğümüzün makine parkında bulunan, ancak modellerinin çok eski (20 yaş üstü) olması nedeniyle ormancılık hizmetlerinde kullanılması hem ekonomik hem de teknik açıdan uygun olmayan araçlardır.

Makine parkında bulunan hizmet vasıtalarının yüzde 68’i 20 yaş üstü durumdadır. Arazi çalışmalarında 4x4 çekişli araçlar olması gerekmekle birlikte, söz konusu araçlarda sık sık 4x4 arızaları oluşmakta ve bu araçlardan yeterli hizmet alınamamaktadır. Dolayısıyla bu araçların kullanımı teknik ve ekonomik açıdan verimli değildir.

İhtiyaç fazlası duruma gelen fakat diğer kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olan çeşitli marka ve modeldeki 4x4 pick-uplar 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği’nin "Kamu İdareleri Arasında Bedelsiz Devir" başlıklı 31. maddesinde ve Maliye Bakanlığı tarafından 08.09.2007 tarih ve 26637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: l)'de Maliye Bakanlığı’ndan izin alınmak suretiyle Kamu Kuruluşlarına bedelsiz devir yapılabileceği hükmüne göre talep eden ve gerekli belgelerini tamamlayan kamu kurumlarına devri yapılabilmektedir.

Bu bağlamda, kullanımı Genel Müdürlüğümüzce verimli görülmeyen 159 adet araç, Belediye Başkanlıklarına gerekli izinler alınarak devir edilmiştir. Talep edenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olan ve bedelsiz olarak devredilmesinde yarar görülen (söz konusu Belediyelerin orman içi, orman kenarı olmaları, orman yangınlarına kritik yerlerde bulunmaları) 4x4 pick-uplar, siyasi parti gözetimi yapılmaksızın 01.07.2021 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze dilekçeleri ve meclis kararları ile birlikte başvuruda bulunan tüm Belediye Başkanlıklarına, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğünden uygun görüş alınarak dağıtımı yapılmıştır. Dağıtımı yapılan 159 adet 4x4 pick-up 117 adet AK Parti, 32 adet MHP, 3 adet CHP, 6 adet Bağımsız ve 1 adet HDP’li Belediye Başkanlıklarına devredilmiştir.”

Sizin ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bilginize sunarız.

Orman Genel Müdürlüğü

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

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