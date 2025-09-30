  1. Anasayfa
  3. Ortaokul öğrencisinin eşek şakası izdihama neden oldu: Çok sayıda yaralı var!

Güncelleme:

Kayseri'de bir öğrenci okuldaki yangın zilince basınca izdihama neden oldu. Paniğe kapılan öğrencilerden 14'ü yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Hikmet Kozan Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre bir öğrenci yangın ziline bastı. Bu sırada binada olan öğrenciler, paniğe kapılıp dışarı çıkmaya çalışınca izdiham yaşandı. Olayda 14 öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine okula polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenciler, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

