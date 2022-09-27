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Osmangazi Köprüsü yakınlarında erkek cesedi bulundu

Osmangazi Köprüsü yakınlarında erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü yakınlarında denizde erkek cesedi bulundu.

Olay, 09.00 sıralarında Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Deniz yüzeyinde erkek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp haber verdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Tekneye alınan ceset, yakınlarda bulunan bir limana getirildi. Burada sağlık ekiplerinin ilk incelemesini yaptığı, uzun süre suda kalması nedeniyle deforme olan ceset, kimlik tespiti ve otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler osmangazi köprüsü
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