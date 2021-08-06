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Osmaniye’de de orman yangını çıktı

Osmaniye’de de orman yangını çıktı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Aşağı Karderesi köyü yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının birkaç saat içinde kontrol altına alındığı bildirildi.

Etiketler Osmaniye Aşağı Karderesi köyü Bahçe
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