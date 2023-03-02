ÖSYM açıkladı: 4 ilde sınav yapılmayacak!

ÖSYM, depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da bazı sınavların yapılamayacağını açıkladı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da ‘YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı’nın yapılamayacağını açıkladı.



Açıklamada adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekeceği belirtildi.

“İPTAL ETMEYE KARAR VERDİK”

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerimizde incelemelerde bulunduk. Deprem bölgesi il ve ilçelerindeki yetkililerle yaptığımız toplantılar ve bölgedeki yerinde incelemeler sonrasında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan adaylarımız; MSÜ sınavı için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YÖKDİL/1 sınavı için 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YDS/1 sınavı için 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında, TUS/1 sınavı için 1-8 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru yapabilecektir" dedi.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, açıklamasının devamında, şunları kaydetti:

"Bu illerde sınavların yapılamaması nedeniyle; daha önce bu illeri sınav merkezi olarak seçen adaylarımız, sınav merkezlerini değiştirmek zorunda olup Türkiye'deki diğer merkezlerden istediklerini sınav merkezi olarak seçebilecekler. Ülke olarak emsali görülmemiş bir afet ile karşı karşıyayız. Bir taraftan afetten etkilenen illerimizi ayağa kaldırmak için birlik ve beraberlik içerisinde çaba gösterirken diğer taraftan sağlıklı sınav uygulamaları yapmaya gayret ediyoruz. Önceliğimiz adaylarımız ve görevlilerimizin güvenliği olup; en küçük bir aksaklık olmaması ve bölgede yaşayan kardeşlerimizin mağduriyet yaşamaması için ÖSYM ailesi olarak yoğun gayret gösteriyoruz."

Adaylar, 'https://ais.osym.gov.tr' ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve mobil uygulamadan sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek. Sınavlarla ilgili değişiklik ve düzenlemeler, ÖSYM'nin internet sitesinden takip edilebilecek.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: NİSAN BAŞINDA HİBRİT SEÇENEĞİ DEĞERLENDİRİLECEK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. 20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Kararlar nisan başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek, uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecek" ifadelerini kullanmıştı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Deprem felaketi sonrası illerin tekrar kalkınmasında üniversitelere önemli roller düştüğünü belirterek, "2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. Ön lisans, lisans ve lisansüstü bölümler için bir dizi kararlar aldık. Buna göre 20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Alınan kararlar nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecektir" açıklamasında bulundu.

ÖZEL ÖĞRENCİ VE KAYIT DONDURMA KOLAYLIĞI

YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda eğitim gören öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürebileceğini kaydetti. Özvar, özel öğrenci ve kayıt dondurma durumu hakkında, "Özel öğrencilikle ilgili de bazı kararlar aldık. Depremden etkilenen öğrenciler uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi" dedi.

Özvar, "2022/2023 bahar yarıyılına uzaktan öğretim usulüyle geçiyoruz. İnşallah nisan ayı gibi gerekli düzenlemeleri tekrar gözden geçirmek suretiyle imkanların el vermesi durumunda yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini ifade ediyoruz" dedi.