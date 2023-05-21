Oy kullanan seçmen Arapça konuşunca... A Haber muhabirinin zor anları!

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemi dün başladı. Havalimanında oy kullanan bir kişiye, A Haber muhabiri mikrofon uzattı. Oy kullanan seçmemin Arapça konuştuğunu duyan muhabir zor anlar yaşadı.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde havalimanı ve gümrüklerde oy kullanma süreci başladı. A Haber, İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği canlı yayında, oy kullanan Türkiye vatandaşı bir kişiyle röportaj yapmak istedi.

Ancak muhabirin mikrofon uzattığı seçmen, Arapça cevap verince, muhabir konuşmayı yarıda kesmek zorunda kaldı.

Oy kullanan Türkiye vatandaşı seçmen ise şu ifadelere yer verdi:

"Ben daha önce Türkiye'deki gibi demokratik bir seçim görmedim. Ayrıca buradaki Kuveyt Büyükelçiliği'ne de teşekkür ederim."

"KADERİMİZİ KİMLERİN TAYİN ETTİĞİ BELİRLENDİ..."

O anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Murat Ağırel ise şunları kaydetti:

"A Haber muhabiri yurt dışında oy kullanan kişi ile röportaj yapmak istiyor. Türk olduğunu düşündüğü kişiye mikrofon uzatınca aslında kaderimizi kimlerin tayin ettiğini belgelemiş oluyor."