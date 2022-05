Özel gereksinimli gençler Sadettin Saran ile yüzdü

Saran Group’un; özel gereksinimligençlerintopluma kazandırılmasına destek olmak amacıyla hayata geçirdiği “Engelsiz Kulaçlar” sosyal sorumluluk projesinin 4’üncüsü 14 Mayıs’ta Fethiye’de gerçekleşti. 25 özel gencin Saran GroupYönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Kaymakam Alper Balcıile birlikte kulaç attığı yarıştan tüm yüzücüler birincilik madalyası ile ayrıldı.

Spordan aldığı kazanımları yine spor aracılığıyla Türkiye’nin gençleri ile paylaşarak sürdürülebilir bir katma değer yaratmayı amaçlayan Saran Group; özel gereksinimligençleri hayata kazandırmak ve fırsat eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla “Engelsiz Kulaçlar” sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu sene4’üncüsü İZEV Derneği işbirliğiylehayata geçirilen projede Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karacave Kaymakam Alper Balcı 25 özel gereksinimligenç ile kulaç attı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingöl’ün de katıldığı etkinlikte yine eğlenceli anlar yaşandı.

Sporun gelişmesi, daha fazla genç tarafından hayat tarzı olarak benimsenmesi, sporcuların desteklenmesi, sporda fırsat eşitliğinin sağlanması konularına büyük önem veren Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran:“Bugün tüm gülüşleri ve bitmek bilmeyen enerjileriyle bizi de neşelendiren gençlerle birlikte spor yapabildiğim için çok mutluyum. Her zaman ifade ettiğim gibi ben bugünlere sporla geldim. Şimdi spordan kazandıklarımı yine spor aracılığıyla bu ülkenin kıymetli çocukları ve gençleriyle paylaşıyorum. Bizim her zaman altını çizdiğimiz en önemli nokta sporda fırsat eşitliğinin yaratılması ve bu konuda farkındalığın oluşmasını arzuluyoruz. Spor herkes için, her zaman ulaşılabilir olmalı. Tüm çocuklar spor ile büyümeli, gelişmeli, hayatlarının bir tarafında spor hep olmalı.Kimi bunu bir mesleğe dönüştürür, kimi bedenini ve ruhunu geliştirir, kimi ise bu sayede sosyalleşir. Ama mutlaka kazanırlar.” dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca: “Saran Group’un değerli Başkanı Sn.Sadettin Saran Bey’in, sporu ve özel çocuklarımızı ne kadar sevdiğini, emek verdiğini çok iyi biliyoruz. Bugün bizlerde“Engelsiz Kulaçlar” sosyal sorumluluk projesinde, kendilerini, kıymetli özel çocuklarımızı ağırlamaktan, birlikte yüzmekten mutluluk duyduk. Fethiye Belediyesi olarak bizde özel çocuklarımızın, hayatın içinde aktif olarak yeralmaları, çalışmaları ve özgüvenlerini kazanıp, en önemlisi mutlu olmaları adına, Büyükşehir Belediyemizle birlikte “Down Kafe” projemizi hayata geçirdik. Birçok konuda onların ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz.Bu vesile ile Saran Group’un değerli Başkanı Sn. Sadettin Bey’e, ekibine, organizasyonun gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen kişi ve kurumlarateşekkür ederim.” dedi.

Fethiye Kaymakam’ı Alper Balcı etkinlikle ilgili düşüncelerini: “Bugün gençlerimizle birlikte burada birlikte olmak ve spor yapmak çok güzeldi. Böyle güzel bir organizasyona katıldığım için çok mutlu oldum. Bundan 12 sene evvel Ardahan’da tanıştım Sadettin Bey ile. Ardahan soğuk, kış şartlarının sert geçtiği bir coğrafyamız ve orada bir spor salonumuz yoktu. Sadettin Bey geldi, kısa sürede bir spor salonu yaptı ve ben öğrencilerimle birlikte -30 derecede spor yaptım. Bir sene sonra Ağrı’ya tayinim çıktı, orası da Ardahan kadar çok soğuk bir yer. Yine Sadettin Bey ekibiyle geldi, spor salonumuzu yaptı. 12 sene sonra şimdi Fethiye Kaymakamıyım ve Sadettin Bey yine burada. Kendilerine hem doğudaki hizmetlerinden ötürü hem de buradaki etkinlikten ötürü müteşekkirim. Kendisine devletim ve milletim adına çok teşekkür ediyorum”ifadeleriyle paylaştı.