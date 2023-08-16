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Özgür Demirtaş'ın ''Eşekler nerede?'' paylaşımına yorum yağdı

Özgür Demirtaş'ın ''Eşekler nerede?'' paylaşımına yorum yağdı
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TÜİK'in 'eşek' verilerini paylaşan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada ekonominin seyri ve gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle rağbet gören Prof. Dr. Demirtaş bu kez 'eşek' paylaşımıyla platforma damgasını vurdu. Kullanıcılar Demirtaş'ın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.

TÜİK VERİLERİNİ PAYLAŞTI
Özgür Demirtaş Twitter hesabından TÜİK'in 1991-2022 aralığında Türkiye'deki eşek sayılarını gösteren verileri paylaştı. Demirtaş paylaşımında takipçilerine bir de soru yöneltti.

"EŞEKLER NEREDE?"
Takipçileri Demirtaş'ın "Eşekler nerede?" sorusuna yanıt için adeta yarışa girdi. Çok sayıda yorum toplayan paylaşıma gelen yanıtlar şaşırtıcıydı.

"HOCAM ZORLA HAPSE ATTIRACAKSIN BİZİ"
Kullanıcılardan gelen 'Hocam zorla hapse attıracaksın bizi dur yapma gözünü seveyim', 'Birçoğu 2 ayaklıya evrildi hocam', 'Eşek sayımızın artmış olduğunu düşünüyordum halbuki', 'İnsana dönüştüler' gibi çok sayıdaki yorum dikkat çekti.

Özgür Demirtaş'ın ''Eşekler nerede?'' paylaşımına yorum yağdı - Resim : 1

"SONUNCUSUNDAN 2 YIL ÖNCE AYRILDIM"
Gelen yanıtlardan bazıları 'Valla ben de bilmiyorum ki sonuncusundan 2 yıl önce ayrıldım', 'Bazıları zincir marketlerin şarküteri raflarında, bazıları da maaşa bağlandı', 'Aç bitir salamla tost yaparken önüme düşen twite bakın' şeklindeydi.

Bir diğer yanıt ise 'Binek araç sayısı arttıkça pek işe yaramadıkları için sucuk yapıp yiyoruz başka soru?' oldu.

Etiketler tuik özgür demirtaş eşek paylaşım
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