Özgür Özel ilk teşekkür ziyaretini o ile yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimin ardından ilk teşekkür ziyaretini memleketi Manisa'ya yapacak.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP, Türkiye genelinde oyların yüzde 37,7’sini alarak birinci parti oldu. CHP, Cumhuriyet tarihinde hiç kazanamadığı bazı belediyeleri de alarak toplam 14 büyükşehir belediyesi, 21 il belediyesi ve 337 ilçe belediyesinde belediye başkanlığını kazandı.

ÖZEL'İN MEMLEKETİNDE CHP KAZANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa Büyükşehir Belediyesi de CHP’nin kazandığı büyükşehirlerden biri oldu. CHP’nin 1946’dan bu yana kazanamadığı Manisa Büyükşehir Belediyesi seçiminde CHP’nin adayı Ferdi Zeyrek oyların yüzde 57,29’unu alarak Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

MANİSA'NİN 14 İLÇESİNİ CHP ALDI

Manisa’nın 17 ilçesinden 14’ünde de CHP belediyeleri kazandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Manisa Adliyesi’nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

ÖZEL'DEN İLK TEŞEKKÜR ZİYARETİ MEMLEKETİNE

CHP lideri Özel’in yerel seçimlerin ardından bir dizi teşekkür ziyareti gerçekleştirmesi bekleniyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özel ilk teşekkür ziyaretini memleketi Manisa’ya gerçekleştirecek. Özel’in Manisa programı kapsamında, belediye ziyareti ve halk buluşması yapması bekleniyor.

SEÇİMDEN ÖNCEKİ GÜN MANİSA'DAYDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahalli idareler genel seçimi kapsamında son günü memleketinde üstü açık otobüsle şehir turu atarak geçirmiş Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek ile birlikte üstü açık otobüsle şehir turu atmıştı.