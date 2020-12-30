Paketi açılmamış sosisin içinden bakın ne çıktı!

Alışveriş yapmak için markete giden bir tüketici, Maret marka sosis almak isterken gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Açılmamış Maret marka sosisin içindeki uzun saç kılı, sosyal medyada tepki çekti.

Denetle isimli Twitter hesabından Migros ve Maret etiketlenerek yapılan paylaşım, sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosis paketindeki saç kılı görenlerin midesini bulandırdı.

Denetle adlı Twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:

“Az önce takipçimiz tarafından gönderilen bu ürün ambalajı açılmamış bir sosis. Ürüne dikkatli bakıldığında vakumlu ambalajının içinde yabancı bir cisim görülüyor. Ürünün STT ve parti no bilgisi gönderilen ambalajda görünüyor. @maret

@Migros_Turkiye”