Parkuru karıştırıp kaybolan kadın sporcular barajda bulundu

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde antrenman amaçlı rafting yaparken, parkurun bitiş noktasını kaçırıp, bindikleri botla akıntıya kapılan 4 kadın milli sporcu, Sakarya'nın Beyler köyünde Melen Barajı'nın kapaklarında bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyünde meydana geldi. Yarın, Melen Çayı'nda düzenlenecek olan Rafting Türkiye Şampiyonası'na katılmak için gelen takımlardan birinin 4 kadın sporcusu, antrenman yapmak ve parkuru tanımak için botla suya açıldı. Milli sporcular Cansu Öztürk, Buse Bursalı, Feyza Ekin Beşikçi ve Dursiye Gedikoğlu rafting yaparken, parkurun bitiş noktasını kaçırdı ve akıntıya kapıldılar. Durumu fark eden Kano Federasyonu yetkilileri, AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sporcuların bulunduğu bot Melen Barajı'nın kapaklarının bulunduğu noktada durdu. Ekipler ve federasyon yetkilileri sporcuları bulundukları yerden çıkardı. Sporcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse, "Rafting Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayağını yarın burada gerçekleştireceğiz. Bunun için burada kulüplerimiz toplandılar. Akşam saatlerinde milli sporculardan oluşan bir bayan takımımız suya girdi. Daha önce bu Melen Çayı'na girmedikleri için bitiş noktasını geçip baraja kadar gidiyorlar. Arkadaşlarımıza şu anda bizim diğer ekibimiz gitti. Arkadaşlarımıza şu anda ulaştılar. Karayoluyla da gittiler. Takımımıza sağ salim ulaşıldı. Herhangi bir olumsuzluk yaşamadılar. Şu anda buraya getiriyorlar. Biz önlem amaçlı AFAD, sağlık kuruluşları, kolluk kuvvetlerine haber vermiştik. Herhangi bir ihmal söz konusu olmasın diye. Herhangi bir şey olmadı. Antrenman biraz uzamış oldu. 4 kişilik kadınlardan oluşan bir ekibimizdi. Şu anda buraya geliyorlar" dedi.

DHA