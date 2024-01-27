Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
Yerel seçimlere sayılı günler kala ve aday belirleme süreçleri devam ederken partilerin oy pusulasındaki yerleri kura çekimi ile belirlendi.
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) ilan edilen seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi adına parti temsilcilerinin de katılımıyla YSK Başkanlığında kura çekildi. Kuraya, seçime katılma yeterliliğine sahip 35 parti katıldı.
İŞTE PARTİLERİ OY PUSULASINDAKİ SIRALAMASI
Adalet ve Kalkınma Partisi 1. sıra
İYİ Parti: 2. sıra
Sol Parti 3. sıra
Büyük Birlik Partisi 4. sıra
Memleket Partisi 5
Anavatan Partisi 6. sıra
Demokratik Sol Parti 7. sıra
Yeniden Refah Partisi 8. sıra
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 9. sıra
Türkiye Komünist Partisi 10. sıra
Anadolu Birliği Partisi 11. sıra
Zafer Partisi 12. sıra
Halkın Kurtuluşu Partisi 13. sıra
Türkiye Komünist Hareketi 14. sıra
Bağımsız Türkiye Partisi 15. sıra
Gelecek Partisi 16. sıra
Yeni Türkiye Partisi 17. sıra
Millet Partisi 26. sıra
Milliyetçi Hareket Partisi 31. sıra
HÜDA Par 20. sıra
Cumhuriyet Halk Partisi 18. sıra
Emek Partisi 19. sıra
HÜDA Par 20. sıra
Halk ve Özgürlükler Partisi 21. sıra
Ocak Partisi 22. sıra
Adalet Birlik Partisi 23. sıra
Demokrat Parti 24. sıra
Güç Birliği Partisi 25. sıra
Millet Partisi 26. sıra
Milli Yol Partisi 27. sıra
Adalet Partisi 28. sıra
Genç Parti 29. sıra
Aydınlık Demokrasi Partisi 30. sıra
Milliyetçi Hareket Partisi 31. sıra
Türkiye İşçi Partisi 32. sıra
Demokrasi ve Atılım Partisi 33. sıra
Saadet Partisi 34. sıra,
Vatan Partisi 35. sıra
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