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Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
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Yerel seçimlere sayılı günler kala ve aday belirleme süreçleri devam ederken partilerin oy pusulasındaki yerleri kura çekimi ile belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) ilan edilen seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi adına parti temsilcilerinin de katılımıyla YSK Başkanlığında kura çekildi. Kuraya, seçime katılma yeterliliğine sahip 35 parti katıldı.

İŞTE PARTİLERİ OY PUSULASINDAKİ SIRALAMASI

 Adalet ve Kalkınma Partisi 1. sıra

 İYİ Parti: 2. sıra

 Sol Parti 3. sıra

Büyük Birlik Partisi 4. sıra

 Memleket Partisi 5

 Anavatan Partisi 6. sıra

 Demokratik Sol Parti 7. sıra

 Yeniden Refah Partisi 8. sıra

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 9. sıra

Türkiye Komünist Partisi 10. sıra

Anadolu Birliği Partisi 11. sıra

Zafer Partisi 12. sıra

Halkın Kurtuluşu Partisi 13. sıra

Türkiye Komünist Hareketi 14. sıra

 Bağımsız Türkiye Partisi 15. sıra

 Gelecek Partisi 16. sıra

 Yeni Türkiye Partisi 17. sıra

 Millet Partisi 26. sıra

 Milliyetçi Hareket Partisi 31. sıra

 HÜDA Par 20. sıra

Cumhuriyet Halk Partisi 18. sıra

Emek Partisi 19. sıra

 HÜDA Par 20. sıra

 Halk ve Özgürlükler Partisi 21. sıra

Ocak Partisi 22. sıra

Adalet Birlik Partisi 23. sıra

Demokrat Parti 24. sıra

Güç Birliği Partisi 25. sıra

 Millet Partisi 26. sıra

Milli Yol Partisi 27. sıra

Adalet Partisi 28. sıra

Genç Parti 29. sıra

 Aydınlık Demokrasi Partisi 30. sıra

 Milliyetçi Hareket Partisi 31. sıra

Türkiye İşçi Partisi 32. sıra

 Demokrasi ve Atılım Partisi 33. sıra

Saadet Partisi 34. sıra,

Vatan Partisi 35. sıra

 

Etiketler siyasi parti kura çekim
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