Payitaht Abdülhamid dizisinde Hamidiye Su reklamı yapılmış

İBB Meclisi’nin CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına bağlanarak "Hamidiye, II. Abdülhamid döneminde kurulmuş ve 1902 yılından bu yana su üretiyor. Bu İmamoğlu’na karşı bir can acıtma operasyonu. Birçok kamu kuruluşu Hamidiye ile ilişkisini ya sözleşmesi bittiği için, ya da sözleşmesinin ortasındayken sonlandırdı. Bunun tek sebebi Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Başkanı olmasıdır." demişti.

Bu gelişmeler devam ederken ortaya çıkan bir dizi görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin 2018 yılında yayınlanan bir bölümünde 'Hamidiye Su' markasının reklamının yapıldığı görüldü.