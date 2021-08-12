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PCR testlerinde varyant endişesi

PCR testlerinde varyant endişesi

Kovid-19 salgınına neden olan virüs devamlı mutasyona uğruyor. İlk başta ülke isimleriyle anılan varyantların artık özel adları var. Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, PCR testlerine ilişkin endişeleri yanıtladı.

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Kovid-19 varyantlarının da güncel PCR testi ile tespit edilebildiğini belirterek, "Hem Delta varyantının hem de diğer endişe verici varyantlar olan Alfa, Beta ve Gamma varyantlarının ülkemizde kullanılan güncel PCR testinden kaçması mümkün gözükmemektedir" dedi.

Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre Kayıpmaz, Kovid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 adlı virüsün tespitinin, üst solunum yolundan alınan örneklerde, PCR testleriyle yapıldığını hatırlattı.

Koronavirüslerin dört yapısal proteinden oluştuğunu söyleyen Kayıpmaz, Delta varyantının, virüsün diken proteini olarak adlandırılan 'spike' proteininde 'L452R, T478K, D614G, P681R' adlı 4 mutasyonu içerdiğini belirtti.

Kayıpmaz, Türkiye'deki PCR testleriyle koronavirüs varyantlarının da tespit edilebildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde kullanılan PCR kitleri, koronavirüsün Delta varyantındaki 'L452R', Beta ve Gamma varyantındaki 'E484K' ve Alfa varyantındaki 'D3L' mutasyonunu eş zamanlı ayırt ederek tespit edebilen kitlerdir. Bundan dolayı hem Delta varyantının hem de diğer endişe verici varyantlar olan Alfa, Beta ve Gamma varyantlarının ülkemizde kullanılan güncel PCR testinden kaçması mümkün gözükmemektedir."

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Koronavirüsün alt solunum yollarında yoğunlaşması ve örneğin alındığı üst solunum yollarında viral yükün azalması, klinik, laboratuvar ve radyolojik olarak Kovid-19 ile uyumlu ancak çok nadiren de olsa PCR testi negatif sonuçlanan olguların en olası sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır" bilgisini paylaştı.

Etiketler pcr pcr testi covid-19 koronavirüs bilim kurulu
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