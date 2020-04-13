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  3. 13 Nisan 2020 14:14

Pegasus 15 Mayıs'a kadar olan seferlerini iptal etti

Pegasus, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 01.05.2020 tarihinden 15.05.2020 tarihine kadar tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Pegasus 15 Mayıs'a kadar olan seferlerini iptal etti
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Şirket tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:   

"25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden  Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet  işlemleri aşağıdaki gibi düzenlenecektir.

Ücretsiz Açığa Alma:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi  flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla  yapabilirsiniz.

- Biletinizi açığa almak ücretsizdir.
- Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz.
- Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2  ay sonra ÜCRETSİZ İADE hakkına sahip olursunuz.
 Açığa almış olduğunuz bileti yeniden kullanırken seçmiş olduğunuz  yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet  farkı alınmayacaktır.

Ücretsiz Değişiklik:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz değişiklik işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak  gerçekleştirebilirsiniz.
- 26 mart 2020 ve öncesinde alınan biletlerde cezasiz ve ücret farkı  ödemeden 27 Mart 2021 tarihine kadar dilediğiniz bir uçuşla degisiklik  yapabilirsiniz.
- 26 mart 2020 tarihinden sonra alınacak biletlerde seferin iptal  olması halinde değişiklik cezası ödemeden sadece varsa yeni biletle  arasındaki ücret farkını ödeyerek değişiklik yapabilirsiniz.

Ücretsiz İade:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz iade işleminizi sadece 0  (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak  gerçekleştirebilirsiniz.
- 25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden  Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için iade  ödemenizi karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra  alabilirsiniz."
 

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