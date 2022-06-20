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Pınar G. davasında karar verildi

Pınar G. davasında karar verildi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar G.'yiöldürülmesiyle ilgili davada sanık C.M.A. için önce ağırlaştırılmış müebbet cezasına verildi. Sonra da mahkeme ''haksız tahrik'' olduğuna karar vererek tutuklu sanığın cezasını 23 yıla indirdi.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar G.'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık C.M.A. 13. duruşmada ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. 

Davanın 13. duruşması Muğla 3. ağır ceza mahkemesinde yapıldı.

Suça iştirakle yargılanan kardeşi Mertcan A. için de aynı ceza talep edildi.

Daha önceki duruşmalarda Avcı'nın annesi, babası, iş ortağı ve eski eşine “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” iddiaları yöneltilmişti.

13'üncü duruşmada 6 sanık son sözlerini söyledi. 

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar G. (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Pınar G.'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

SANIK İTİRAF ETTİ

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı C.M.A., ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Pınar G.'i öldürdüğünü itiraf etti.

Etiketler pınar g. dava karar
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