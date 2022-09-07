Piyasalar allak bullak! Altın çakıldı, Dolar'dan yeni rekor geldi

Pazartesi günü tatil olan ABD borsalarının dün açılmasıyla birlikte piyasalar çalkalandı. Altın fiyatları çakılırken, dolar Türk Lirası karşısında 2023'ün yeni rekoru olan 18,24 TL seviyesine ulaştı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Haftanın ilk iş günü resmi tatil nedeniyle kapalı olan ABD borsalarının dün açılmasıyla birlikte piyasalarda adeta "dolar depremi" yaşandı.

Başta altın olmak üzere değerli metallerde büyük düşüş görülürken, ABD doları Türk Lirası karşısında 2023 yılının rekorunu kırarak 18,2410 TL seviyesine kadar yükseldi.

Rekor üstüne rekor kıran enflasyonda yükseliş tüm hızıyla sürerken küresel piyasalarda, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin açıklanan verilerle desteklenmesi ile döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri sürüyor. Avrupa'da gözler yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrilirken, yatırımcıların karar öncesinde temkinli hareket ettikleri görülüyor. Para piyasalarında ECB'nin bölgede rekor seviyelere çıkan enflasyonun ardından tarihinde ilk kez 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, bölge genelinde tahvil piyasalarındaki satış baskısı derinleşiyor.

İşte piyasalarda son durum:

Borsa yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 artışla 3.404,10 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,72 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 3.404,10 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,30 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29'la iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,20'yle turizm oldu. BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,98 artarak 3.391,38 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanırken, tarihi zirvesini de 3.448,93 puana taşıdı.

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,24 TL'den başlayan Dolar 18,24 TL'den, 18,05 TL'den başlayan Euro 18,05 TL'den, 20,95 TL'den başlayan Sterlin ise 20,97 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,22 lira, avronun satış fiyatı ise 18,05 lira olmuştu.

Enflasyon ve ultra şahin Fed’e ilişkin korkular tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, dolar talebi güçlenmeye devam etti. Dolar endeksi 110,7’yle son 20 yılın en yükseğini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 110,5 seviyesinde bulunuyor.

Altın, gümüş ve bakır

Güne 1.695 dolardan başlayan Ons altın 1.697 dolar'dan, 994 TL'den başlayan Gram altın 995 TL'den, 1.598 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.600 TL'den, 6.579 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.584 TL'den,

10,54 TL'den başlayan Gümüş ise 10,57 TL'den fiyatlanıyor.

Son 20 yılın zirvesindeki dolar, altın ve bakır gibi metallerdeki düşüşte de etkili olurken, bu sabah altının ons fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.696 dolar, bakırın libresi ise yüzde 1,3 düşüşle 3,45 dolarda bulunuyor. Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,41, Nasdaq endeksi yüzde 0,74 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,55 geriledi. New York borsasında endeks vadeli kontratlar yeni günde, sınırlı da ola satış ağırlıklı seyrini sürdürüyor.

Altın, gümüş ve bakır fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise 18.763 dolardan başlayan Bitcoin 18.748 Dolar'dan, 1.513 dolardan başlayan Ethereum ise 1.515 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 91,39 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 91,85 dolar'dan işlem görüyor.