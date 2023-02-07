Piyasalarda deprem büyüyor... Dolar, Euro ve altın....

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydna gelen ve 10 ilimizde büyük yıkım ve can kaybına yol açan depremlerin kabusunu yaşarken piyasalarda da ibre yukarı döndü. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin 10 ilimizdeki yıkımı ve can kaybı artarken piyasalar da allak bullak.

Geçtiğimiz haftayı Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen enflasyon rakamları, ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları'nın faiz kararlarıyla çalkantılı bir seyirle tamamlayan piyasalar yeni haftaya da Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkım ve can kaybına yol açan deprem şokuyla başladı.

Gram altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın günün ilerleyen saatlerinde yapacağı konuşma öncesinde güne yükselişle başladı.

Fed fon vadeli işlemleri ise beklenenden daha güçlü gelen ABD istihdam raporunun ardından ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı endişelerine yol açmasıyla mayıs ayında faizlerin %5'in üzerine çıkacağını fiyatlamaya başlamıştı.

Piyasa katılımcıları değer kayıplarının devam edip etmeyeceğini görmek için bugün Fed Başkanı Powell'ın konuşmasını bekliyor. Powell’ın konuşması bugün TSİ 20:40’da gerçekleşecek.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,82 TL'den başlayan Dolar 18,83 TL'den,

20,22 TL'den başlayan Euro 20,15 TL'den,

22,69 TL'den başlayan Sterlin 22,59 TL'den,

14,23 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,24 TL'den işlem görüyor.

Dün serbest piyasada Dolar 18,82 TL, Euro 20,22 TL, Sterlin 23,68 TL, Japon Yeni ise 14,19 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Güne 1.874 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.873 Dolar'dan

1.134 TL'den başlayan Gram altın 1,134 TL'den

1.824 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.823 TL'den

7.506 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.503 TL'den

13,53 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 13,55 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.872 Dolar'dan, Gram altın 1.134 TL'den, çeyrek altın 1.822 TL'den, Cumhuriyet altını 7.498 TL'den, gram gümüş ise 13,56 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu. Kripto paralar şimdi bir yukarı, bir aşağı çalkantılı bir seyirle devam ediyor.

Güne 22 bin 929 Dolar'dan başlayan Bitcoin 22 bin 883 Dolar'dan,

1.635 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.629 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 81,84 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,36 Dolar'dan işlem görüyor.