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PKK'da çözülme devam ediyor! Teslim olan terörist sayısı 121'e yükseldi

PKK'da çözülme devam ediyor! Teslim olan terörist sayısı 121'e yükseldi
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İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2015 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 2022 yılı içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı da 121'e yükseldi. 

Etiketler pkk terörist teslim olma terör örgütü ikna çalışması
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