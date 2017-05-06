PKK'dan kaçan kaçana

2016 ve 2017 yılının ilk 4 ayında büyük kayıp veren terör örgütü PKK’dan, örgüt üyelerinin kaçmaya başladığı öğrenildi



Son 1,5 yılda Türkiye’de güvenlik güçlerinin yaptığı başarılı operasyonlarla büyük kayıp veren terör örgütü PKK’ya katılımın sıfırlanmasının ardından, kaçışların da başladığı ortaya çıktı. Teröristlerin kaçışına özellikle, özel kuvvetlerin PKK’nın 'girilmez' denilen bölgelerine son aylarda yaptığı başarılı operasyonların neden olduğu öğrenildi.



Terörle mücadelede taarruz dönemine giren Türkiye’de güvenlik güçlerinin hem kentlerde, hem de dağlarda yaptığı operasyonlar etkili oldu. 2017 yılının mart ayında 173, nisan ayında ise 361 olmak üzere sadece 2 ayda 534 terörist etkisiz hale getirildi.



Mart ayında yapılan önemli operasyonlardan biri Diyarbakır’ın Hani, Kulp, Lice ile Bingöl arasında başlatılan ve 27 teröristin ölü olarak ele geçirildiği 'Bayrak-41' operasyonu oldu. Aynı ay içerisinde Tunceli’de terör örgütü PKK’nın girilmez dediği Kutuderesi'nde başarılı bir operasyon yapan güvenlik güçleri sözde bölge sorumlularından ve 11 askeri şehit eden Ferhat Dersim kod adlı Yusuf Doğan’la birlikte 14 teröristi etkisiz hale getirmişti. Yine mart ayında Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2’si sözde bölge sorumlusu 12 terörist öldürülmüştü.



Mart ayında olduğu gibi nisan ayında da operasyonlara ara vermeden devam eden güvenlik güçleri, 361 teröristi etkisiz hale getirdi. Nisan ayında ise en çok dikkat çeken operasyonlar Şırnak’ın Uludere ve Tunceli’nin Pülümür ile Hozat ilçeleri kırsalında yapıldı.



Terör örgütünün yine 'girilmez' dediği Uludere kırsalı ile Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında bulunan Kızılmescit ile Hozat kırsalında yer alan Ailboğazı bölgesine operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri 67 teröristi etkisiz hale getirmişti.



Özellikle Aliboğazı kırsalında yapılan operasyonlarda 14 yıldır aranan ve birçok eyleme karıştığı tespit edilen sözde Ovacık gücü sorumlusu Hindistan Yıldırım’la birlikte 15 terörist ölü olarak ele geçirilmiş, 12 terörist ise teslim olmuştu.

Üst üste kayıp veren terör örgütü PKK’dan ise son zamanlarda kaçışların başladığı istihbarat raporlarına yansıdı. Terör örgütünün destek bulamaması ve başarılı operasyonlar nedeniyle bazı teröristlerin, örgütten kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştığı öğrenildi. Sözde Kandil yönetiminin örgütten kaçışların önüne geçmek için, kaçmaya teşebbüs edenlerin anında infaz edilmesine karar verdiği ileri sürüldü.



Sağ yakalanan bazı teröristlerin ise örgüt içindeki kötü muamele ile ilgili bilgi verdiği, hatta çoğuna zorlama ile eylem yaptırılmaya çalışıldığını aktardığı öğrenildi. Türkiye’nin üst üste yaptığı operasyonlar sonrası örgütün, gizlenen mühimmatlarının büyük bir bölümünün ele geçirilmesi nedeniyle eylem yapamadıkları edinilen bilgiler arasında yer aldı.