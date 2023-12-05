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PKK'ya ağır darbe: 800 Doçka mühimmatı ele geçirildi

PKK'ya ağır darbe: 800 Doçka mühimmatı ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kahraman Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 16 tane sandık içerisinde 800 adet Doçka mühimmatı ele geçirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmetçik'in Irak'ın Kuzeyinde PKK terör örgütüne ait yüklü miktarda mühimmat ele geçirdiğini duyurdu. 

Yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristleri teker teker etkisiz hale getiren kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 16 tane sandık içerisinde 800 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi" denildi. 

Etiketler pkk darbe mühimmatı mühimmat
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