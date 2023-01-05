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Plastik boru yüklü tırdan onlarca göçmen çıktı

Plastik boru yüklü tırdan onlarca göçmen çıktı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, polis tarafından durdurulan bir tırın brandayla kapalı dorsesinde plastik borular altında gizlenen Afgan ve Pakistan uyruklu çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tırın içerisinde çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı.

 Tırı takibe alan polis, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi içerisinde aracı durdurdu. Polis tarafından yapılan aramada, tırın brandayla kapalı olan dorsesinde plastik borular altında gizlenen çok sayıda Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, tırdan inip, kaçmaya çalışan bazı kaçak göçmenleri yakaladı. Kaçak göçmenler belediyeye ait otobüslerle Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler göçmen tır plastik boru
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