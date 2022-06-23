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Polise yumruk atan vekil hakkında flaş gelişme

Polise yumruk atan vekil hakkında flaş gelişme

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.

İstanbul Kadıköy'de polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki 5 fezleke, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'da ele alındı.

Komisyonda 4'ü 2019 yılına ait 5 fezleke okundu.

Fezlekelerde Aydeniz'in katıldığı izinsiz gösterilerde polisi kolundan ısırdığı, polise yumruk attığı olaylara yer verildi.

Karma Komisyon, dosyalara ilişkin hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.

Aydeniz'in kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek, görevini yaptırmamak, terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarından dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor

Etiketler tbmm dbp diyarbakır milletvekili
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