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''2040'ta Türkiye'deki Suriyeli sayısı 21 milyon olacak''

''2040'ta Türkiye'deki Suriyeli sayısı 21 milyon olacak''
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Muhalefet kanadında Türkiye'deki yabancı uyruklu sığınmacıları ve Türkiye'ye olan olumsuz etkilerini dile getiren ilk ve neredeyse tek isim olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Türkiye'deki Suriyeli sayısının 2040'ta 21 milyona ulaşacağını iddia etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'de bir Suriyelinin ortalama doğumu 5.3'e kadar yükseldi. 5 milyon kayıtlı, 2 milyon Suriyeli ise kayıtsız şekilde ülkemizdeler. 2040 yılında Suriyeli sayısı 21 milyon olacak. Böyle bir sayıyla ülkeyi korumamız mümkün olmaz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla Fethiye’de bir otelin toplantı salonunda gençlerle bir araya geldi. 

Özdağ, 13 milyon sığınmacı ve kaçağın son 11 yılda ülkeye geldiğini belirterek "Bu sığınmacıları Kabil’e, vatanlarına geri yollayacağız. Ülkemize daha önceden gelenler de doğumlarla hızla artıyor. Bir Suriyelinin ortalama doğumu 5.3’e kadar yükseldi. 5 milyon kayıtlı, 2 milyon Suriyeli ise kayıtsız şekilde ülkemizde. 2040 yılında Suriyeli sayısı 21 milyon olacak. Böyle bir sayıyla ülkeyi korumamız mümkün olmaz" diye konuştu.

Gençlere mutlaka sandığa gitmeleri gerektiğini söyleyen Özdağ, "Zafer Partisi'nin arkasındaki tüm destek Türk gençliğidir. Bizim için 'Z' kuşağı yok, bizim için Atatürk'ün söylediği Türk gençliği var" dedi.

DHA

Etiketler Suriyeli türkiye türkiyedeki suriyeli sayısı
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