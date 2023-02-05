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26 ilde yapılan son anketin sonuçları açıklandı

26 ilde yapılan son anketin sonuçları açıklandı
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2023 seçimleri için geri sayım sürerken, Avrasya Araştırma'nın 26 ilde gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçları geldi. İşte "muhtemel" Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin son oy oranları...

Avrasya Araştırma, 28 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında; 26 ilde 2 bin 460 kişiyle yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Buna göre AK Parti ve CHP arasındaki fark yüzde 0.6.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la arasındaki farkı açtığı görüldü.

Partilerin ise oy dağılımı şu şekilde oldu: 

AK Parti: Yüzde 27,5

CHP: Yüzde 27

İYİ Parti: Yüzde 11

HDP: Yüzde 8,5

MHP: Yüzde 4,4

Deva Partisi: Yüzde 3

Zafer Partisi: Yüzde 1,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,0

Diğer: Yüzde 2,1

Kararsız: Yüzde 14,3

Avrasya Araştırma 28 Ocak - 2 Şubat seçim anketi sonucu

Kararsızlar dağıtılınca ise durum şöyle:

AK Parti: Yüzde 32,1

CHP: Yüzde 31,5

İYİ Parti: Yüzde 12,8

HDP: Yüzde 9,9

MHP: Yüzde 5,1

DEVA Partisi: Yüzde 3,5

Zafer Partisi: Yüzde 1,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,2

Diğer: 2,5

 Avrasya Araştırma 28 Ocak - 2 Şubat seçim anketi sonucu

KILIÇDAROĞLU İLE ERDOĞAN ARASINDAKİ FARK 14.2 PUAN
Katılımcılara, "Altılı masanın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu belirlenir ve diğer liderler cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanırsa Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir seçimde hangisine oy verirsiniz?" sorusu da yöneltildi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 54,1

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 39,9

Kararsızım: Yüzde 6,0 

 Avrasya Araştırma 28 Ocak - 2 Şubat seçim anketi sonucu

İki lider arasındaki fark, 14.2 puan.

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