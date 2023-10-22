27 ildeki son seçim anketi sonuçları açıklandı

Yöneylem Araştırma şirketi tarafından 26-29 Eylül 2023 tarihleri arasında, 27 ilde yapılan "bu pazar milletvekili seçimi olsa" anketinin sonuçları açıklandı.

Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttikleri anketin sonuçlarını paylaştı.

Araştırma 26-29 Eylül 2023 tarihleri arasında, 27 ilde 2 bin 398 kişiyle yapıldı.

Yöneylem Direktörü Derya Kömürcü, yaptıkları son anketin sonuçlarını Halk TV yayınında paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmadan elde edilen veriler şöyle şekillendi:

Kararsızlar dağıtılmadan:

AK Parti: Yüzde 24.3

14 Mayıs: Yüzde 35.62



CHP: Yüzde 16.7

14 Mayıs: Yüzde 25.35



MHP: Yüzde 8.9

14 Mayıs: Yüzde 10.07



İYİ Parti: Yüzde 6.3

14 Mayıs: Yüzde 9.69



Yeşil Sol (Kongreyle adını HEDEP olarak değiştirdi): Yüzde 8.6

14 Mayıs: Yüzde 8.82



Yeniden Refah: Yüzde 3.2

14 Mayıs: Yüzde 2.80



Zafer Partisi: Yüzde 4.1

14 Mayıs: Yüzde 2.23



Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2.1

14 Mayıs: Yüzde 1.76



Diğer: Yüzde 3.6

Kararsız: Yüzde 9.4

Oy kullanmam: Yüzde 12.8



Kömürcü, bu noktada kararsızları ve "Oy kullanmam" diyenlerin oransal olarak dağıtıldığında elde edilen rakamların aslında yanıltıcı olduğundan bahsetti.



'KARARSIZLARDA YENİ BİR DURUM VAR'

"Çünkü hiçbir zaman oransal olarak dağılmıyor. Seçimden önce biz kararsızların içinde çok sayıda AK Parti seçmeni ve MHP seçmeni görüyorduk" ifadesini kullanan araştırmacı, "Şimdi yeni bir durum olarak kararsızların içinde örneğin geçmişte CHP'ye oy vermiş olanlar daha fazlalar. Şu an bir arayış içindeler, o belli, o görülüyor. Burada kararsızların içinde muhalif seçmenin daha fazla olduğunu görmeye başladık" bilgisini verdi.

Kömürcü, akabinde 'kararsızlar dağıtıldıktan sonra' elde ettikleri oranları paylaştı:



AK Parti: Yüzde 31.2

CHP: Yüzde 21.5

MHP: Yüzde 11.5

İYİ Parti: Yüzde 8.1

Yeşil Sol (HEDEP): Yüzde 11

Yeniden Refah: Yüzde 4.1

Zafer Partisi: Yüzde 5.3

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2.7

Diğer: Yüzde 4.6



Anketin künyesi: Araştırma 26-29 Eylül 2023 tarihleri arasında, 27 ilde 2 bin 398 kişiyle yapıldı.