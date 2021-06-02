Hükümetin hazırladığı 4'üncü yargı paketinin ayrıntıları belli oldu. 32 maddeden oluşan kanun teklifi 7 kanunda değişiklik öngörüyor. İşte detaylar...

Hükümetin 4. yargı paketinin ayrıntıları belli oldu. Adli kontrol şartı 2 yıl ile sınırlandırılacak, karar 4 ayda bir gözden geçirilecek. Ev hapsinde geçirilen 1 gün, 2 gün sayılacak, sonuç cezadan düşürülecek. 24 saat ifade alınabilecek.



TRT Haber'in aktardığına göre, 4'üncü yargı paketinde sona gelindi. 32 maddelik teklifin öne çıkan başlıkları netleşti. Teklif, 7 ayrı kanunda değişiklik öngörüyor. Vergi ihtilaflarında etkin pişmanlık ve uzlaşmanın yolu açılıyor.

Soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki vergi cezalarında yüzde 50 ve yüzde 75 oranında uzlaşmaya gidilebilecek. Dava yolu saklı kalacak.

Tutuklulukta dikey itiraz usulü getirilecek. Sulh ceza mahkemelerinde adli kontrol ve tutuklama kararlarına itirazlara asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri bakacak.

Boşanmış eş cinayetinde de "nitelikli hal" hükmü

Boşanmış eşe karşı işlenen suçlarda da failler, eşe karşı işlenmiş suç gibi ağır cezalara mahkum edilecek.

Kasten öldürme ve yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları, boşanmış eşe karşı işlenmişse de "nitelikli hal" kapsamına girecek.

Katalog suçlara daraltma

Tutuklu yargılamayı gerektiren katalog suçların kapsamı daraltılacak. Tutuklamalarda somut delil şartı aranacak. Tutuklama kararı verilirken adli kontrol uygulamasının neden yetersiz kalacağı gerekçeleriyle belirtilecek.

Ev hapsinde 1 gün, 2 gün kabul edilecek

Yurt dışı ve şehir dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirlerine üst sınır getirilecek. Ev hapsinde geçirilen 1 gün, 2 gün olarak sayılacak. Böylelikle ev hapsinde geçirilen süreler sonuç cezadan düşülecek.

Adli kontrole de denetleme

Adli kontrol 2 yıl ile sınırlandırılacak. Adli kontrol kararları 4 ayda bir gözden geçirilecek. Beraat kararı verilmişse tespit ve dinlemeye ilişkin kararlar imha edilecek.

İddianamede, suça konu iddialar dışında sanık ile ilgili başka bilgilere yer verilmeyecek. Avukat ile sanığın görüşmesi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek somut olguların varlığı halinde geciktirilebilecek.

2 yılın altında ceza gerektiren suçlarda tebligata gerek kalmayacak

Basit yargılamada, 2 yılın altında ceza gerektiren suçlarda tebligat gönderme şartı aranmayacak. Müştekiye çağrı kararı gönderilirken iddianame de gönderilecek.

Adliyelerde 7 gün 24 saat ifade kolaylığı

Adalete erişimi hızlandırmak için e posta gibi yöntemlerle de tebligat yapılabilecek. Mağduriyetlerin önüne geçmek için adliyelerde 7 gün 24 saat boyunca ifade alınabilecek.

Otelde gözaltı dönemi bitiyor

Yol çevirmesi ya da otellerde tespit edilen şüphelilere bir defaya mahsus taahhütte bulunma imkanı getirilecek. Bu kişiler geceyi hapiste geçirmeyecek. Belirlenen tarih ve saatte adliyeye giderek ifadelerini verecek.

4'üncü yargı paketinin önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.