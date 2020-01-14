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5 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ
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  4. 14 Ocak 2020 13:37

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 2'si bağımsız, 1'i İYİ Partili, 1'i CHP'li, 1'i de Saadet Partili 5 belediye başkanının AK Parti'ye geçtiğini açıkladı.

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 100 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini açıklamasından sonra gözler bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'na çevrilmişti.

Grup toplantısı sonunda 5 belediye başkanı için rozet takma töreni düzenlendi. AK Parti'nin yeni belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İŞTE AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYELER

İYİ Partili Kayseri - İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek

Saadet Partili Osmaniye - Hasanbey ilçesi Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu

CHP’li Osmaniye- Düziçi Böcekli Belediye Başkanı Doğan Öztürk

Bağımsız olan Elazığ - Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı

Bağımsız olan Erzurum- Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan

Erdoğan, AK Parti'ye geçen başkanlar açıklandıktan sonra gelecek grup toplantılarında partiye yeni isimlerin katılacağını söyleyerek şöyle konuştu;

Her hafta katılımlar devam edecek. Şu anda liste kabarık. Kesinleşmeden açıklamayı doğru bulmuyorum. Mümkün oldukça Salı günleri grup toplantımızı ihmal etmeyeceğiz. Bu heyecanı beraber yaşayacağız.

 

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