5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 100 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini açıklamasından sonra gözler bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'na çevrilmişti.

Grup toplantısı sonunda 5 belediye başkanı için rozet takma töreni düzenlendi. AK Parti'nin yeni belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İŞTE AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYELER

İYİ Partili Kayseri - İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek

Saadet Partili Osmaniye - Hasanbey ilçesi Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu

CHP’li Osmaniye- Düziçi Böcekli Belediye Başkanı Doğan Öztürk

Bağımsız olan Elazığ - Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı

Bağımsız olan Erzurum- Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan

Erdoğan, AK Parti'ye geçen başkanlar açıklandıktan sonra gelecek grup toplantılarında partiye yeni isimlerin katılacağını söyleyerek şöyle konuştu;

Her hafta katılımlar devam edecek. Şu anda liste kabarık. Kesinleşmeden açıklamayı doğru bulmuyorum. Mümkün oldukça Salı günleri grup toplantımızı ihmal etmeyeceğiz. Bu heyecanı beraber yaşayacağız.