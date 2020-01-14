5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 100 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini açıklamasından sonra gözler bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'na çevrilmişti.
Grup toplantısı sonunda 5 belediye başkanı için rozet takma töreni düzenlendi. AK Parti'nin yeni belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
İŞTE AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYELER
İYİ Partili Kayseri - İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek
Saadet Partili Osmaniye - Hasanbey ilçesi Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu
CHP’li Osmaniye- Düziçi Böcekli Belediye Başkanı Doğan Öztürk
Bağımsız olan Elazığ - Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı
Bağımsız olan Erzurum- Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan
Erdoğan, AK Parti'ye geçen başkanlar açıklandıktan sonra gelecek grup toplantılarında partiye yeni isimlerin katılacağını söyleyerek şöyle konuştu;
Her hafta katılımlar devam edecek. Şu anda liste kabarık. Kesinleşmeden açıklamayı doğru bulmuyorum. Mümkün oldukça Salı günleri grup toplantımızı ihmal etmeyeceğiz. Bu heyecanı beraber yaşayacağız.
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