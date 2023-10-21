5 ilde Narkogüç operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve 16 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Operasyonun Erzincan ayağında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında 2 kilo 346,62 gram esrar ve 1 adet tabanca ile 14 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EDİRNE,KOCAELİ, İSTANBUL, DİYARBAKIR VE ERZİNCAN’DA DÜZENLENEN “NARKOGÜÇ” OPERASYONLARINDA ÇOK BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 21, 2023
1️⃣6️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI.
AZİZ MİLLETİMİZİN BİLMESİNİ İSTERİM Kİ ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ❗️
❌Edirne Gümrük Muhafaza… pic.twitter.com/J39B3ebOfj
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