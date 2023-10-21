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  4. 5 ilde Narkogüç operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

5 ilde Narkogüç operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve 16 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonun Erzincan ayağında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında 2 kilo 346,62 gram esrar ve 1 adet tabanca ile 14 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler Ali Yerlikaya gözaltı narkogüç içişleri bakanı
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