6'lı masa öncesi liderler turu: İlk ziyaret DEVA Partisi

6'lı masada 2'nci tur görüşmelerin ilki 2 Ekim'de yapılacak. Öncesinde ev sahibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu diğer parti liderlerini ziyarete başladı. İlk ziyaretin adresi DEVA Partisi'ydi.

KILIÇDAROĞLU ZİYARETLERİNE ALİ BABACAN'LA BAŞLADI

Adaylık tartışmaları, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti toplantısında verdiği ve masa ortaklarını da işaret ettiği konuşulan o sözler gündemdeyken, gözler altılı masa toplantısında. Liderler o yuvarlar masa etrafında 2 Ekim'deki bir araya gelecek. 2'nci tur olarak başlayacak ve ilk ev sahibinin CHP olduğu o toplantılar öncesi liderler turu başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Ziyaretlerin amacı toplantı gündemini netleştirmek.

O toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP kampında partililere "Benimle misiniz?" çıkışı ve adaylık tartışmalarının da masa da olması bekleniyor. Aynı zamanda 40 ilde ortak liste açıklamalarının da sıcak başlıklardan olması gündemde.

ÇELEBİ: 6+1 MASA ÇIKMAZ SOKAKTIR, HAYIR GELMEZ

Altılı masa toplantısına dair beklentisi olan siyasiler de var Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, daha önce dile getirdiği 20 soruya altılı masadan yanıt istedi ve ekledi:

2 Ekimdeki toplantıda bu 20 soruya cevap istiyoruz. 6 parti Atatürk ve Türk milleti olmayan mutabakat metni imzaladınız. Hangi çekincelerle Ebedi önderimiz Atatürk'ü metne koymadınız? HDP yönetimine bakanlık verecekmisiniz? 6+1 masa çıkmaz sokaktır. Buradan Türkiye'ye hayır gelmez dedim.