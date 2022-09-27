  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 6'lı masa öncesi liderler turu: İlk ziyaret DEVA Partisi

6'lı masa öncesi liderler turu: İlk ziyaret DEVA Partisi

6'lı masa öncesi liderler turu: İlk ziyaret DEVA Partisi

6'lı masada 2'nci tur görüşmelerin ilki 2 Ekim'de yapılacak. Öncesinde ev sahibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu diğer parti liderlerini ziyarete başladı. İlk ziyaretin adresi DEVA Partisi'ydi.

KILIÇDAROĞLU ZİYARETLERİNE ALİ BABACAN'LA BAŞLADI

Adaylık tartışmaları, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti toplantısında verdiği ve masa ortaklarını da işaret ettiği konuşulan o sözler gündemdeyken, gözler altılı masa toplantısında. Liderler o yuvarlar masa etrafında 2 Ekim'deki bir araya gelecek. 2'nci tur olarak başlayacak ve ilk ev sahibinin CHP olduğu o toplantılar öncesi liderler turu başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Ziyaretlerin amacı toplantı gündemini netleştirmek.

O toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP kampında partililere "Benimle misiniz?" çıkışı ve adaylık tartışmalarının da masa da olması bekleniyor. Aynı zamanda 40 ilde ortak liste açıklamalarının da sıcak başlıklardan olması gündemde.

ÇELEBİ: 6+1 MASA ÇIKMAZ SOKAKTIR, HAYIR GELMEZ

Altılı masa toplantısına dair beklentisi olan siyasiler de var Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, daha önce dile getirdiği 20 soruya altılı masadan yanıt istedi ve ekledi:

2 Ekimdeki toplantıda bu 20 soruya cevap istiyoruz. 6 parti Atatürk ve Türk milleti olmayan mutabakat metni imzaladınız. Hangi çekincelerle Ebedi önderimiz Atatürk'ü metne koymadınız? HDP yönetimine bakanlık verecekmisiniz? 6+1 masa çıkmaz sokaktır. Buradan Türkiye'ye hayır gelmez dedim.

Etiketler deva parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan taziyelerini iletmişti! Cübbeli Ahmet'ten Yusuf el-Karadavi itirazı
Altın sert düştü! İslam Memiş uyardı: Bir hafta içinde kararınızı verin
Ardahan beşik gibi sallandı: İşte depremden ilk kareler
Dolar rekordan rekora koşuyor! Altın fiyatları çakıldı
TOKİ 26 ilde yüzlerce arsayı satışa çıkardı! İşte o liste
Davutoğlu'nun zor anları! ''Hocaefendi demedim'' dedi, izleyici videoyu açtı
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mini etekli pozu ile sosyal medyayı salladı
Esra Ceyhan genç kızını paylaşıp sitem etti: Ergenlik dönemini...
İstanbul'da hastanelik eden ''sivrisinek'' alarmı
İstanbul'un göbeğindeki tarihi bina 229 milyon TL'den satışta