7'den 77'ye milyonlarca vatandaşın beklediği gün geldi! O borçlar siliniyor

Artık 1 yıldan kısa bir süre kalan 2023 seçimleri öncesinde ekonomi paketi üzerine ekonomi paketi açıklayan AK Parti iktidarı EYT'den KYK'ya kadar 7'den 77'ye milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren borç silme düzenlemesini "torba yasa" olarak TBMM'ye getiriyor.

KYK borç faizlerinin silinmesinden EYT'ye kadar birçok önemli konunun yer alacağı torba yasası için Bakanlığa adeta talep yağıyor. İstenen maddelerin sayısı 100'ü bulunca paketin ikiye bölünmesi gündeme geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; bu hafta Meclis Başkanlığı'na AK Parti tarafından sunulması beklenen ilk torba yasada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan bazı düzenlemeler yer alacak.

TORBA YASA TEKLİFİNDE HANGİ DÜZENLEMELER YER ALACAK?

VATANDAŞLARIN BORÇLARI SİLİNİYOR



"Kur korumalı mevduat uygulamasının süresinin 31 Aralık 2023'e kadar uzatılması. 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların tasfiyesi. 50 liraya kadar olan yemek bedelleri için vergi indirimi getirilmesi."



İÇ GÜVENLİK AKADEMİSİ AÇILACAK



Torbada bakanlıklar ve bazı kamu kurumlarının işleyişlerine ilişkin teknik düzenlemeler de yer alıyor. FETÖ ile mücadele kapsamında kapatılan İç Güvenlik Akademisi'nin tekrar açılması, korucuların özlük hakları, Ulaştırma Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu'nun yapısına ilişkin maddeler de bulunuyor.

İKİNCİ TORBA YASA TEKLİFİ NE ZAMAN?



İkinci ve önemli torba yasa teklifinin ise bütçe sonrasında TBMM gündemine taşınması planlanıyor. Bu da düzenlemenin en geç aralık ayında yapılacağı anlamına geliyor.



EYT VE YEŞİL PASAPORT



Bu pakette ise ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport verilmesi gibi düzenlemeler bulunuyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kademeli düzenlemenin de yine ikinci torbada yer alması bekleniyor.

1 MİLYON ÇOCUĞA ANAOKULU DESTEĞİ BAŞLIYOR



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım alan ailelere anaokulu desteğinin ilk kez olacağını ve bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacaklarını bildirdi. Bakan Yanık, hanedeki çocuk sayısına göre, çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçladıklarını söyledi ve ekledi: "Burada da 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu 550 ve 5 ve üzerine de 650 lira destek sağlıyoruz."



500 MİLYON TL KAYNAK



İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına anaokulu desteği hakkında konuşan Yanık, şunları söyledi:

"Anaokulu desteğimiz ilk kez olacak ve bu ayın inşallah ikinci haftasında ödemeye başlayacağız. Şöyle, 3294 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım yararlanıcısı olan ailelerimizin anaokuluna başlayan çocuklarına anaokulu için ödedikleri sabit miktar neyse onu doğrudan biz karşılıyoruz." Şu ana kadar 1 milyona kadar çocuğun anaokulu desteğini sağlama projeksiyonunu yaptıkları bilgisini veren Bakan Yanık, yıllık ortalama 500 milyon liralık kaynak ayırdıklarını aktardı. Projenin Milli Eğitim Bakanlığı'yla ortak yaptıkları bir çalışma olduğunu söyleyen Yanık, "Vatandaş kendisi ekstra hiçbir şey yapmayacak. Herhangi bir başvuru, herhangi bir takip, herhangi bir yerden bir parayı çekip başka bir yere yatırmak yok. Sadece çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrasında Ulusal Hane Ziyareti programından bahsettiğini hatırlatan Yanık, program kapsamında Türkiye'deki 26 milyon hanenin fotoğrafını çekerek, hane ihtiyaçlarının tespitlerine yönelik çalışma yapmak istediklerini belirtti. Bakan Yanık, detay programlarla vatandaşların hayatının herhangi bir noktasında, ihtiyaç duyduğunda devleti yanında bulmasını hedeflediklerini dile getirdi.