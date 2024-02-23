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8 adaylı İstanbul anketinin sonuçları açıklandı

8 adaylı İstanbul anketinin sonuçları açıklandı
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Piar Araştırma Şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için siyasi partilerin belediye başkan adayı belirleme çalışmaları tamamlanırken, araştırma şirketlerinin çalışmaları hız kazandı. 

Piar Araştırma Şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tüm adaylar belli olduktan sonra yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. 3000 kişiyle gerçekleştirilen ankete katılanlara, ''31 Mart 2024 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi aday oy vermeyi düşünüyorsunuz?'' sorusu yönetildi. 

Ankete göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğu görüldü.

Ayrıca seçmenlerin AK Parti ve CHP haricinde üçüncü alternatif olarak diğer partilere de oy verme eğiliminde olması dikkat çekti. 

İşte İstanbul anketinin sonuçları: 

CHP - Ekrem İmamoğlu: % 32,9
AK Parti - Murat Kurum: % 31,7
DEM Parti - Meral Danış Beştaş/Murat Çepni: %5,4
İYİ Parti  - Buğra Kavuncu: % 5,2
Zafer Partisi - Azmi Karamahmutoğlu: % 4,6
Yeniden Refah Partisi - Mehmet Altınöz: % 2,8
Saadet Partisi - Birol Aydın: % 1,9
Millet Partisi - Hasan Hüsnü Güner:  % 1,3
Diğer: % 1,2
Kararsızlar: % 6,9
Oy vermeyeceğim: % 5,1

Pi Araştırma Şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

 

Etiketler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ibb istanbul anketi yerel seçim murat kurum ekrem imamoğlu
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