ABD'nin raporunda dikkat çeken YPG detayı !

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2018 yılı terörle mücadele faaliyetlerinin değerlendirildiği raporunu yayınladı. Raporun Türkiye bölümünde, ülkenin içeride terör örgütü PKK, dışarıda da terör örgütü IŞİD ile mücadele ettiği vurgulanırken, 2016 yılında "Türkiye'nin YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğü" şeklindeki ibarelerin, geçen yıl olduğu gibi bu yılki raporda da yer verilmemesi dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl açıkladığı terörizm ülkeler raporunun 2018 yılına ait versiyonunu yayımladı. IŞİD ile mücadeleye geniş yer ayrılan raporda, ABD ve ortaklarının, uluslararası terör örgütü IŞİD’in yenilmesi ve yok edilmesinde büyük rol oynadığı vurgulandı. Raporda, IŞİD ile mücadele kapsamında örgütün Suriye ve Irak’ta elinde bulundurduğu 110 bin kilometrekare alan ile iki ülkedeki yaklaşık 7,7 milyon sivil halkın vahşi örgüt yönetiminden kurtarıldığı kaydedildi. IŞİD’e katılan yabancı ülke vatandaşlarının kaçtıkları diğer ülkelerde hala tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekilen raporda, özellikle Avrupa ülkelerine, vatandaşı olan örgüt üyelerini geri almaları ve yargılamaları çağrısında bulunuldu.

YPG İLE İLGİLİ İBARELER YİNE YOK

Raporun Türkiye bölümünde, Türkiye'nin içeride terör örgütü PKK, dışarıda da terör örgütü IŞİD ile mücadele ettiği vurgulanırken, PKK’nın diğer terör örgütlerinde de görüldüğü gibi radikal ve aşırıcı ideolojilerle Türkiye sınırları içinde çeşitli terör eylemleri gerçekleştirdiği kaydedildi. PKK’nın Avrupa’da ciddi bir para topladığı ifade edilen raporda, 2016 yılında “Türkiye’nin YPG’yi PKK’nın uzantısı olarak gördüğü” şeklindeki ibarelerin, geçen yıl olduğu gibi bu yılki raporda da yer verilmemesi dikkati çekti.

6 BİN KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Raporda, Türkiye’nin, 2017 yılında IŞİD’e karşı düzenlediği operasyonlarda 3 bin 60 IŞİD militanının öldürülmesi, koalisyona olan katkısı ve hava sahasını açmak suretiyle özellikle IŞİD’e büyük darbe vurulmasıyla uluslararası terörle mücadelede aktif bir rol aldığına vurgu yapıldı. Ayrıca raporda, Türkiye’nin, IŞİD’e katılmak için ülkeye giriş yapmak isteyen 145 ülkeden toplam 70 bin kişiye ülkeye giriş yasağı getirdiği ve terör gruplarıyla iltisaklı olduğu tespit edilen 6 bin kişiyi sınır dışı ettiği aktarıldı.

GÜLEN İÇİN “SÜRGÜNDE DİN ADAMI” TANIMI

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Türkiye’nin FETÖ’yü terör örgütü olarak tanımladığı” belirtilen raporda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen için “sürgünde din adamı” ifadesi kullanıldı. Raporda, FETÖ’nün ABD tarafından terör örgütü olarak tanınmadığı belirtilerek, FETÖ soruşturmaları dolayısıyla yapılan bazı operasyonlar, üstü kapalı eleştirildi.