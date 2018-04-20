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  4. 20 Nisan 2018 17:09

Abdullah Gül için flaş iddia ! Karar verecek...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran 2018'deki erken seçimde aday olup olmayacağıyla ilgili kararı Cumartesi günü vereceği iddia edildi.

Abdullah Gül için flaş iddia ! Karar verecek...
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olup olmayacağına ilişkin kararını cumartesi günü vereceği iddia edildi.
 
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bir dönem strateji danışmanlığını yürüten Atılgan Bayar, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylıkla ilgili kararını cumartesi günü vereceğini öne sürdü. Bayar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu kararı beklediğini iddia etti.

AK PARTİ'DEN ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis kapanmadan TBMM İçtüzüğü değişikliğinin görüşülmesinin uygun olacağını söyledi. Elitaş, 24 Haziran seçimiyle ilgili sorulan Abdullah Gül sorusu üzerine "Adayımız sayın Erdoğan, o bizim dışımızda bir iştir" ifadelerini kullandı.

SAADET'TEN ADAY OLACAK İDDİASI

Saadet Partisi Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istediğini daha önce açıklamıştı. Abdullah Gül’ün ise hakkındaki iddiaları henüz kesin biçimde yalanladığı bir açıklaması bulunmuyor. Gül, en son Saadet Partisi Antalya İl Siyasi İşler Başkanı Avukat Ali Aktaş ile görüşmüş, Aktaş Gül’ün koşullar uygun olursa aday olabileceğine dair bir izlenim edindiğini ifade etmişti.

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