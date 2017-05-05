Abdullah Gül sessizliğini bozdu

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın "Abdullah Gül yüzde 49'un adayı olabilir" çıkışından sonra başlayan tartışmalara 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den yanıt geldi. Cuma namazını kılmak için Esenyurt’taki Serhan Tirit Merkez Camii’ne gelen Gül, namaz sonrası kameraların karşısına geçti.

İşte Gül'ün açıklamalarından satır başları:

Geçen günlerde bir siyasetçinin çeşitli, kendi parti içi hesapları çerçevesindejn yaptığı çeşitli taktiler. O konuşmada beni de söz konusu etti. Açıkçası ben hiç ciddiye almadım benimle ilgili söylenenleri. Önceden de biliyorum 367 meslelerinin nasıl ortaya çıktığını. Ama üzülerek görüyorum ki bazıları çok ciddiye almışlar.

'BAZI ARKADAŞLAR SAYGI ÇERÇEVESİNİ AŞARAK...'

Bazı arkadaşlar saygı çerçevesini de aşarak benim ne yapmam gerektiğini söylemeye kalktılar. Bazı çevreler başta ben olmak üzere Ak Parti’nin gerçek öncüleri kurucuları emeği geçmiş arkadaşlar hakkında ağza gelmeyecek laflar ahlak dışı davranışlar edep dışı, bunların nasıl organize olduğunu herkes biliyor. Bunları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.

7 sene tarafız cumhurbaşkanlığı yaptım ve günlük siyasete girmeyeceğimi söyledim. Yeri, geldiğinde tecrübemi paylaşma sorumluluğum var. Baktığımızda ülke zaten kutuplaşmanın ve seçimlerin yorgunluğu içinde. Türkiye’nin önüne bakması gerekir. Ulusal çıkarların tehdit eden gelişmeler var. Herkesin bunları çözmek için çalışması gerekir. Hükümete yardımcı olmak gerekir. Bu fikirlerimi bu şekilde paylaşırım polemiklere sokmak isteyenleri de ciddiye almam.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili "Bu tür iddialar fitne hareketidir, virüs hareketidir" diyerek Deniz Baykal'a tepkisini göstermişti.

İşte Baykal'ın o sözleri